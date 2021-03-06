В России установлен рекорд по выпущенным банковским картам

https://static.news.ru/photo/2c8ee822-7e6f-11eb-ad5c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По итогам четвёртого квартала количество выпущенных российскими банками карт впервые превысило 300 млн единиц. Об этом заявил глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

По его словам, российские банки в октябре-декабре нарастили число выпущенного «пластика» на 2,7% — до 301,1 млн карт. При этом россиянам было выдано порядка 8млн карт, сообщает РИА Новости.

Достов считает, что это связано с тем, что россияне россияне начали возвращаться к нормальной жизни, в том числе оформлять карты, например, для получения пенсий и стипендий.

Кроме того, в 2020 году был нарушен нормальный цикл истечения срока действия карт и некоторые банки продолжали обслуживать формально просроченные карты — в обычной ситуации они бы не попадали в статистику. Достов добавил, что может взрывной темп эмиссии считаться устойчивой тенденцией станет понятно по итогам первого квартала 2021 года.

Цифры Банка России определенно показывают насыщенность рынка, уже сейчас на каждого трудоспособного гражданина приходится почти четыре карты. Это много, и коррекция объёмов эмиссии неизбежна, — резюмирует он.

Как писал NEWS.ru, новая схема финансового обмана граждан появилась в России. В соответствии с ней мошенники начисляют денежную сумму человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть эти деньги уже на другие реквизиты. В случае согласия клиента, платёж выступает в качестве так называемого «закрепительного», после которого карта будет привязана к определённому сервису в Интернете