В России усилят контроль за импортёрами

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В Министерстве экономического развития РФ предложили с 1 сентября обязать импортёров потребительской продукции идентифицировать места своих производств за рубежом. Это объяснили тем, что сейчас на одну и ту же продукцию в реестре можно найти несколько документов соответствия, либо один завод может иметь несколько сертификатов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Подготовлены два постановления правительства, согласно которым будет легализована цифровая система идентификации мест по производству продукции. Речь идёт о заводах и фабриках вне Евразийского экономического союза, которые изготавливают потребительские товары, которые подлежат сертификации или декларированию, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что компании могут указывать географические координаты зарубежных заводов и фабрик по сигналам ГЛОНАСС или приводить другой идентификатор, позволяющий в автоматическом режиме определить место производства.

Ранее сообщалось, что импортёры техники с криптографией — например, смартфонов — всё чаще получают разрешение на ввоз продукции на территорию ЕАЭС в Казахстане, а не в РФ. Как рассказали представители нескольких компаний, эта ситуация связана с проблемами получения разрешения на импорт от ФСБ.

Ввоз на территорию Евразийского экономического союза любого гаджета с возможностью криптографии с целью продажи требует специального документа — нотификации. Процедура получения разрешения на импорт в ЕАЭС в Казахстане организована «более прозрачно и адекватно», процесс регистрации занимает пять рабочих дней, а заявку можно отправить в цифровой форме.