В России упростят выход на биржу для непубличных компаний

В настоящее время Минэкономразвития работает на упрощением выхода на биржу для непубличных компаний в РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник в ведомстве.
По имеющимся данным, в министерстве
Нововведение избавит их от лишних трат времени и денег на листинг, — считают в министерстве.
По словам директора Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ Алексея Минаева, ведомство уже направило свои предложения в Минфин. Эти предложения были сформированы на основе американского опыта. В Минфине сообщили, что в настоящее время идёт обсуждение вопроса регулирования SPAC-компаний.
Целью SPAC является инвестирование в акции перспективных компаний по усмотрению регулятора. В качестве последнего традиционно выступает успешный инвестор с деловой репутацией. Регулирование будет предполагать, в частности, что такого рода компании будут обязаны хранить привлечённые средства на эскроу-счетах, определять максимальную стоимость одной акции SPV и срок существования технических фирм.
Ранее стало известно, что у россиян появилась возможность заработать больше на банковских вкладах.