В России упростят выход на биржу для непубличных компаний

В настоящее время Минэкономразвития работает на упрощением выхода на биржу для непубличных компаний в РФ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник в ведомстве.

По имеющимся данным, в министерстве разрабатывают законопроект о новом для РФ механизме привлечения инвестиций — SPAC. Он позволит привлекать средства инвесторов в перспективные компании благодаря размещению акций или цифровых активов вновь созданной проектной компании (SPV). Это даст возможность российским непубличным фирмам легче найти источники финансирования под своё развитие.

Нововведение избавит их от лишних трат времени и денег на листинг, — считают в министерстве.

По словам директора Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ Алексея Минаева, ведомство уже направило свои предложения в Минфин. Эти предложения были сформированы на основе американского опыта. В Минфине сообщили, что в настоящее время идёт обсуждение вопроса регулирования SPAC-компаний.

Целью SPAC является инвестирование в акции перспективных компаний по усмотрению регулятора. В качестве последнего традиционно выступает успешный инвестор с деловой репутацией. Регулирование будет предполагать, в частности, что такого рода компании будут обязаны хранить привлечённые средства на эскроу-счетах, определять максимальную стоимость одной акции SPV и срок существования технических фирм.

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