В России упростят получение статуса ИП

https://static.news.ru/photo/b7c6bce8-6b83-11eb-ac21-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена упростить получение статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров, выступая в Совете Федерации перед сенаторами.

По его словам, процедура будет занимать в разы меньше времени.

Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займёт несколько минут, — цитирует Егорова РИА Новости.

Специальный налоговый режим для самозанятых, который также называется налогом на профессиональный доход, позволяет установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчётности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физическими лицами составляет 4%, а с юридическими — 6%.

Как писал NEWS.ru, Егоров также сообщил сенаторам, что ФНС с марта готова автоматическое предоставлять имущественные вычеты гражданам, если будет принят соответствующий закон.