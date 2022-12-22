В России упало производство электроэнергии из-за отмены поставок в Евросоюз «Коммерсант»: в России сократилось производство электроэнергии из-за отмены поставок в ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России сократилось производство электроэнергии из-за прекращения поставок в страны Евросоюза, пишет «Коммерсант». Как утверждают авторы, с начала лета производство электричества в европейской части России и на Урале сократилось на 1,2% до 397 млрд кВт/ч, на северо-западе страны — на 3%, до 52 млрд кВт/ч. В публикации говорится, что на страны Европы уходило более половины всего объема поставок.

По данным «Коммерсанта», объединенная энергосистема Северо-Запада организовывала поставки в Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию, однако из-за отмены экспорта производство электроэнергии сократилось более чем на 3%. В 2021 году Россия суммарно поставила в страны Европы порядка 13 млрд кВт/ч электроэнергии, в 2022 году общий объем экспорта в ЕС составил 5 млрд кВт/ч.

Авторы уточняют, что поставки прекратились из-за невозможности осуществлять международные денежные расчеты на фоне санкций, введенных после объявления военной операции на Украине. Это отразилось и на оптовых ценах внутри России — они сократились на 2-4%.

Как заявил представитель «Сообщества потребителей энергии», действующие рыночные механизмы настроены неправильно и наносят ущерб экономике.

Если отсутствие экспорта электроэнергии приводит к снижению внутренних энергоцен, а рост зарубежных поставок, напротив, к их увеличению, значит, рыночные механизмы настроены неправильно, действуют в ущерб интересам экономики, — сказал он.

Ранее «Коммерсант» писал, что в России упал спрос на электроэнергию. В октябре фактическое потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России снизилось на 0,77% по отношению к прошлому году, что стало самым серьезным сокращением с января. Спрос на электроэнергию представляет собой важный макроэкономический показатель, по которому можно судить о состоянии экономики и промышленности страны в целом.

Ранее сообщалось, что Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии до 2025 года. Участники энергорынка отмечают, что энергетики из-за льготных режимов теряют по 13 млрд рублей в год, а промышленность других регионов страны вынуждена доплачивать за «льготников». Сниженные цены на электроэнергию должны были решить проблемы с неплатежами в этих регионах, но так и не достигли цели.