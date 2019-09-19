https://static.news.ru/photo/1d5818ec-db37-11e9-8447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Телевизоры стали единственным предметом электроники, цены на которую в России снижаются. Об этом свидетельствуют исследования рынка российскими ретейлерами, в том числе «М.Видео — Эльдорадо», Ozon.ru и представительством AliExpress.

Согласно приведённым данным, средняя цена телевизора в России сейчас составляет 23,2 тыс. рублей. В первом полугодии 2019 года стоимость снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Чаще всего россияне покупают телевизоры с большим экраном, преимущественно устройства с диагональю 45 дюймов.

При этом больше всего снижается цена смарт-ТВ. Как пояснили эксперты, причиной такой динамики цен стало удешевление производства, связанное с обновлением техники,пишет газета « Известия ».

Как писал News.ru, в России резко выросли оптовые цены на лосось. Причиной послужило уменьшение улова на Дальнем Востоке в 2019 году.