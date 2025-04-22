«Инфляция для бедных» растет в России быстрее общей ЦМАКП: скорость роста цен минимального набора товаров превысила общую инфляцию

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Так называемая «инфляция для бедных», или скорость роста цен товаров и услуг из корзины для малообеспеченных слоев населения в России оказалась выше общей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обзор макроэкономических тенденций от Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Отмечается, что разрыв продолжает увеличиваться.

Это снижает эффективность социальной политики, — отмечают в ЦМАКП.

Экономисты сообщили, что в марте совокупная официальная инфляция в годовом выражении превысила 10%, а рост цен минимальной корзины составил 17%. Главной причиной такого расхождения остается ускоренный рост цен на продовольствие.

Ранее россиян предупредили о возможном росте цен на овощи и фрукты. До конца 2025 года они могут подорожать на 30–50%, допустил в беседе с NEWS.ru доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.

Он напомнил о рисках для сельскохозяйственного сезона 2025 года из-за непредсказуемых погодных условий, которые оказывают негативное влияние на урожайность, особенно в зоне Черноземья и Центральной России. При этом, по его словам, сохраняется опасность нашествия в летний период саранчи, борьба с которой требует существенных затрат.