Новый вид занятости стал популярен в России

В ближайшие годы в России прогнозируется развитие платформенной занятости. Человек в этом случае зарабатывает за счёт посредничества между цифровой платформой и получателем услуг. Об этом пишет «Российская газета».

Там отмечают, что уже сейчас через различные платформы работает сфера услуг, например такси или программисты. Также уровень платформенной занятости растёт из-за возможности удалённой работы. Специалисты из регионов, таким образом, могут работать со столичными компаниями, получая большие деньги, при этом участвовать в крупных проектах организации. Также это позволяет совмещать работу в нескольких организациях и даже заниматься дополнительным образованием.

Как отмечают эксперты, платформенная занятость выгодна работодателям, потому что у них в распоряжении находится определённый ресурс фрилансеров, которые заинтересованы в подработке в свободное время. Поэтому конкуренция за рабочую силу постепенно переходит в цифровой формат.

Кроме тог, в последнее время наблюдается многократный рост числа платформ для занятости по всему миру. К началу 2021 года их стало около 800.

Ранее стало известно, что Минтруд намерен защитить права самозанятых россиян. В ведомстве считают необходимым ввести в правовое русло новую форму занятости, при которой будут описаны отношения между заказчиком и исполнителем.