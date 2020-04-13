В России не хватает места для хранения нефти

Снижение спроса на нефть привело к тому, что в России стало не хватать места для хранения нефтепродуктов.
Как
Отмечается, что ситуация может коснуться, в частности, Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленобласти, вывоз продукции с которого осуществляет «Трансойл».
Источник газеты в железнодорожной отрасли подтвердил, что несколько крупных нефтяных компаний и трейдеров рассматривают возможность задействования цистерн.
Как писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ огласили финальное коммюнике по соглашению о сокращении добычи нефти. В мае-июне текущего года сокращение составит 9,7 млн баррелей в сутки.
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