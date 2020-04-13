В России не хватает места для хранения нефти

https://static.news.ru/photo/8e0c1dfc-7dc8-11ea-a465-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение спроса на нефть привело к тому, что в России стало не хватать места для хранения нефтепродуктов.

Как сообщает «Коммерсант», заводы не могут приостановить производство нефтепродуктов по техническим причинам. Мест для хранения уже не хватает, они вынуждены арендовать цистерны у железнодорожных операторов.

Отмечается, что ситуация может коснуться, в частности, Киришского НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленобласти, вывоз продукции с которого осуществляет «Трансойл».

Источник газеты в железнодорожной отрасли подтвердил, что несколько крупных нефтяных компаний и трейдеров рассматривают возможность задействования цистерн.

Как писал NEWS.ru, страны ОПЕК+ огласили финальное коммюнике по соглашению о сокращении добычи нефти. В мае-июне текущего года сокращение составит 9,7 млн баррелей в сутки.