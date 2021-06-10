В России стали активнее строить жильё

https://static.news.ru/photo/98bd8b1a-ca10-11eb-84e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём нового жилищного строительства в России вырос на 78% с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует отчёт аналитического центра ДОМ.РФ.

Всего за пять месяцев в стране запустили 14,9 млн кв. метров нового жилья, в 2020 году этот показатель был равен 8,3 млн кв. метров. Кроме того, в 35 российских регионах строительство увеличилось вдвое.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил, что объём возведения новостроек растёт уже десять месяцев подряд в 64 субъектах страны. По его словам, это связано с повышенным спросом на жильё у россиян из-за действия программы льготной ипотеки. Её продление даст дополнительный импульс жилищному строительству.

Как уточняется, больше всего новостроек запустили в Москве (2,1 млн кв. метров), Московской области (1,2 млн кв. метров), Санкт-Петербурге (773 тыс. кв. метров) и Свердловской области (714 тыс. кв. метров).

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки будет продлена до 1 июля 2022 года, но уже на новых условиях. Речь идёт о повышении ставки до 7% и понижении суммы кредита. По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, Минстрой прислушивается к просьбам россиян о продлении льготной ипотеки. Ведомство рассматривает различные решения, уже было проработано более 10 сценариев.