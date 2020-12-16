В России стабилизировались цены на гречку

https://static.news.ru/photo/b352565a-3fae-11eb-81de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство сельского хозяйства РФ зафиксировало стабилизацию цен на гречку в стране. Ведомство связывает это с высоким урожаем гречихи в 2020 году.

16 декабря глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев провёл серию встреч с производителями продовольствия и сельскохозяйственных товаров. На совещаниях с производителями гречихи, яиц, муки и хлебобулочных изделий были рассмотрены вопросы ценообразования, сообщает ведомство.

Высокий урожай гречихи поспособствует сохранению позитивной тенденции к стабилизации цен, отметили в Минсельхозе. Кроме того, производители Алтайского края, Орловской области и Башкирии заявили о планах снизить цены на гречневую крупу. На эти регионы приходится порядка 70% объёма производства данной культуры в России в 2020 году.

В Минсельхозе также напомнили, что уже принят ряд мер для стабилизации цен на зерновом рынке. В будущем планируется ввести механизм квотирования экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи. Квоту установят на уровне 17,5 млн тонн с 15 февраля по 30 июня 2021 года. На этот период введут экспортную пошлину на пшеницу в размере €25 за тонну. В качестве мер поддержки предусматривается частичная компенсация затрат: хлебопекарным предприятиям — на реализацию 1 килограмма хлеба в размере 2 рублей и мукомолам — на приобретение пшеницы.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как передавал NEWS.ru, глава Минсельхоза заявил, что цены на подсолнечное масло и сахар уже начали снижаться.