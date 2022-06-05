В России спрос на аренду жилья среди семейных вырос до 23%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число арендующих квартиры российских семей выросло до 23% в мае. Всего же спрос на съём жилплощади в этот месяц увеличился на 10–12%, пишут «Известия».

Ранее семьи с детьми предпочитали покупать своё жильё, но теперь в условиях кризиса они переориентировались на съёмные квартиры. Часть людей ожидает падения ипотечных ставок. На фоне повышенного спроса стоимость арендного жилья может вырасти к концу лета до 15%, считают эксперты.

Рост интереса к долгосрочной аренде начался в конце апреля из-за роста цен на жильё и высоких ставок по ипотеке. В числе главных причин застройщики также называют страх перед неопределённостью. Есть и те, кто может купить жильё, но пока они положили деньги на депозиты. Также меняются лимиты по кредитам в рамках господдержки.

Объективно покупатели находятся в недоумении от такого потока информации и динамики изменений. Логично, что сейчас принять решение о покупке квартиры достаточно сложно и многие делают выбор в пользу аренды, — приводит газета мнение собеседника из девелоперской компании.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России будет запущена Единая государственная информационная система (ГИС) аренды жилья. Старт её работы анонсировали в Государственной думе.