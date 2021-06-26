В России создадут пенсионный калькулятор

В России появится специальный пенсионный калькулятор. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минтруд страны.

Нововведение позволит самозанятым россиянам отчислять деньги с дохода на свою будущую пенсию и самостоятельно рассчитывать её размер в зависимости от сумм, которые человек решит перечислять в Пенсионный фонд. Кроме того, приложение покажет размер выплат, если гражданин не станет этого делать.

Чтобы начать отчислять деньги на будущую пенсию, самозанятому необходимо подать заявление в Пенсионный фонд через приложение «Мой налог». Затем человек может каждый год перечислять страховые взносы не меньше фиксированного размера в 33 770,88 рубля или уплачивать по договору с ПФР произвольные суммы.

Ранее сообщалось, что с 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты будут начисляться россиянам исключительно на карту платёжной системы «Мир».