В России создадут пенсионный калькулятор

В России появится специальный пенсионный калькулятор. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Минтруд страны.
Нововведение
Чтобы начать отчислять деньги на будущую пенсию, самозанятому необходимо подать заявление в Пенсионный фонд через приложение «Мой налог». Затем человек может каждый год перечислять страховые взносы не меньше фиксированного размера в 33 770,88 рубля или уплачивать по договору с ПФР произвольные суммы.
Ранее сообщалось, что с 1 июля пенсии, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и иные социальные выплаты будут начисляться россиянам исключительно на карту платёжной системы «Мир».