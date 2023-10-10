В России сократят расходы на борьбу с основной причиной смертности Россия сократит расходы на борьбу с сердечно-сосудистыми болезнями почти на 13%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расходы бюджета России на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями сократят в 2024 году на 12,7% по сравнению с цифрами, заложенными на этот же год в предыдущем законе о бюджете (на 2023–2025 годы). Это следует из нового законопроекта правительства РФ о бюджете на 2024–2026 годы, с которым ознакомился NEWS.ru. В последующие годы также планируется сокращать расходы на борьбу с этими болезнями. Они являются главной причиной смертности в России.

Законом о бюджете на 2023–2025 годы на федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» [планировалось выделить] в 2024 году 23,3 млрд рублей. В [новом внесенном] законопроекте о бюджете на 2024–2026 годы — 20,4 млрд рублей, разница — 12,7%. В 2025 году [законом планировалось около] 10,2 млрд рублей, в законопроекте — 9,6 млрд рублей, разница — 5,5%. В 2026-м [бюджетным прогнозом также планировалось около] 10,2 млрд рублей, в законопроекте — 9,4 млрд рублей, разница — 7,9%, — сказано в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024–2026 годы.

То есть каждый год идет речь о сокращении расходов на 500 млн — 3 млрд рублей. В частности в следующем году на 2,3 млрд рублей урежут средства на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. И на 626,7 млн рублей меньше потратят на профилактику таких болезней у пациентов высокого риска, находящихся в диспансерах.

По данным Росстата, за прошлый год в России умерло 1,9 млн человек. Главная причина смертности россиян — болезни системы кровообращения (43,8%, или 831,6 тыс. смертей). В эту категорию входят: ишемия, цереброваскулярные заболевания и острые нарушения мозгового кровообращения. На втором месте — новообразования (14,8%, или 281,1 тыс. смертей), на третьем — внешние причины (7,7%), то есть ДТП, отравления алкоголем, самоубийства и убийства.

Ранее NEWS.ru подробно писал о том, на что еще власти урежут расходы.

Рассматривать проект бюджета на 2024-й и плановые периоды 2025–2026 годов в Госдуме начнут 16 октября, заявил ранее журналистам председатель бюджетного комитета нижней палаты Андрей Макаров. На первое заседание комитета придет лично министр финансов Антон Силуанов. Затем в октябре — ноябре пройдут три чтения в Госдуме, в рамках которых могут внести правки, а также заседание Совета Федерации. После этого закон подпишет президент.