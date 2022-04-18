В России сократят производство упаковочного картона из-за падения спроса

Производители упаковочного картона в России решили сократить производство из-за упавшего спроса. В Минпромторге утверждают, что ни одно предприятие не остановило работу, хотя некоторые заводы замедлили темпы производства, пишет РБК.

Спрос на российский тарный картон, который используется для производства упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля упал на 25–30%, или на 112–134 тысячи тонн в месяц, рассказал гендиректор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов. По его словам, в условиях снижения спроса крупнейшие производители картона приняли решение сократить его выпуск в 2022 году на 25%.

Основным покупателем российского тарного картона за рубежом является Китай, на который приходится более 50% экспорта. Кроме того, картон поставлялся в Сенегал, Гватемалу, Эквадор, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Германию, Филиппины, Турцию, Латвию, Вьетнам, Бельгию. После начала спецоперации России на Украине поставки в ряд стран прекратились, в том числе из-за нарушения логистических цепочек.

По словам других экспертов, производители упаковочного картона могут нарастить поставки в Китай, Африку, Латинскую Америку, а также Турцию и Индию. Для поддержки системообразующих предприятий правительство будет выделять им льготные кредиты по ставке 11% годовых: сейчас из бюджета на эти цели выделено 40 млрд рублей, в апреле планируется увеличить финансирование программы ещё на 80 млрд рублей, но какая их часть пойдет на поддержку предприятий бумажной отрасли, пока неизвестно.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на двух ретейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания сообщили , что торговые сети столкнулись со сбоями в поставках соков и молока из-за дефицита упаковочных материалов — картона и тетрапака. Компании уже рассматривают альтернативные варианты тары, вплоть до бидонов.

На фоне спецоперации на Украине несколько крупных производителей упаковки, включая Elopak и Stora Enso, остановили производство в России. Об уходе из России сообщила и ирландская компания Smurfit Kappа, являющаяся крyпнейшим в Европе производителем упаковки из гофрированного картона.