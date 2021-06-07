Россиянам предрекли дефицит жилья из-за сокращения строительства

https://static.news.ru/photo/12bea918-c777-11eb-bd41-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За год число компаний-застройщиков в России сократилось на 20%, а масштабы строительства уменьшились на 12%. Россиянам предрекли дефицит жилья, пишет ТАСС со ссылкой на исследование риелторской компании «Метриум».

Так, на начало мая текущего года их оказалось 2148, в то время как в мае прошлого года их было 2694. Объём застройки за указанный период уменьшился со 113 млн кв. метров до 100 млн кв. метров.

Как уточняется, на 12% сократилось число компании с небольшими строительными проектами — до 10 тыс. кв. метров, на 10% снизилось число застройщиков проектов 50–500 тыс. кв. метров и на 28% — 0,5–1 млн кв. метров жилья. При этом в 2021 году на 11% выросла площадь строящегося крупными девелоперскими компаниями жилья в регионах.

Отмечается, что анализ проводился на основе данных Единого ресурса застройщиков и Единой информационной системы жилищного строительства.

Ранее Москва и Санкт-Петербург не вошли в топ-10 субъектов по темпам строительства жилья. На первую строчку поднялось Приморье, где в минувшем году начали реализовывать более 60% объёма всего строительства на начало года.