Россиянам предрекли дефицит жилья из-за сокращения строительства

За год число компаний-застройщиков в России сократилось на 20%, а масштабы строительства уменьшились на 12%. Россиянам предрекли дефицит жилья, пишет ТАСС со ссылкой на исследование риелторской компании «Метриум».
Так, на начало мая текущего года их
Как уточняется, на 12% сократилось число компании с небольшими строительными проектами — до 10 тыс. кв. метров, на 10% снизилось число застройщиков проектов 50–500 тыс. кв. метров и на 28% — 0,5–1 млн кв. метров жилья. При этом в 2021 году на 11% выросла площадь строящегося крупными девелоперскими компаниями жилья в регионах.
Отмечается, что анализ проводился на основе данных Единого ресурса застройщиков и Единой информационной системы жилищного строительства.
Ранее Москва и Санкт-Петербург не вошли в топ-10 субъектов по темпам строительства жилья. На первую строчку поднялось Приморье, где в минувшем году начали реализовывать более 60% объёма всего строительства на начало года.