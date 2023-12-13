В России снова подорожали куриные яйца Росстат: куриные яйца подорожали на 4,6% по сравнению с 4,23% неделей ранее

С 5 по 11 декабря куриные яйца подорожали на 4,6% по сравнению с предыдущей неделей, а с начала 2023 года цены на них выросли на 46,18%, сообщил Росстат. При этом мясо кур за этот период подешевело на 0,4%.

За период с 5 по 11 декабря 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 4,6%, — говорится в сообщении.

По данным Росстата, цены на сосиски и колбасные изделия за неделю выросли на 0,7%, вермишель подорожала на 0,8%, замороженная рыба — на 0,6%, поваренная соль — на 0,5%, сливочное масло — на 0,4%, сметана и консервы — на 0,3%, баранина и говядина — на 0,2%. В то же время в России подешевели такие продукты, как сахар-песок (0,8%), черный чай (0,4%), свинина (0,3%).

Ранее стало известно, что правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на поставку яиц из-за рубежа. Там рассчитывают, что эта мера позволит сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение этого товара, что снизит его стоимость. Новая льгота будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года, а поставщики смогут ввезти в Россию 1,2 млрд штук яиц (то есть около 200 млн яиц в месяц).

О готовности обеспечить Россию яйцами уже заявили в Турции. По словам главы Союза производителей яиц Ибрагима Афйона, 21 компания получила одобрение на поставки, три уже начали поставлять эту продукцию. Конкретных объемов поставок он не назвал.