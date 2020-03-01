https://static.news.ru/photo/26ee7f22-5ee0-11ea-be48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне в феврале покупали килограмм гречки в среднем за 55,53 рубля. Это на 10,7% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 17 млрд кассовых чеков.

Вместе с тем продажи гречневой крупы упали на 11%.

Дороже всего продукт покупают в Нижнем Новгороде (в среднем за 71,44 рубля; +17% в тратах на покупку), Новосибирске (67,56 рубля; +9,78%) и Екатеринбурге (65,5 рубля; +3%).

Примечательно, что продажи гречки сильно выросли в Ростове-на-Дону (+30%), где в среднем крупу приобретают за 47,67 рубля, или на +10,7% дороже прежнего.

В декабре Росстат сообщал, что гречка подорожала на 5,4%. При этом в в 20 регионах России цены на этот вид крупы выросли на 9%. Как полагают эксперты, стоимость гречки будет увеличиваться из-за снижения производства по причине сокращения площадей посева. Последнее же обусловлено перепроизводством продукции на протяжении предыдущих двух лет.

Ранее врачи сообщили, что блюда из гречки не стоит есть каждый день, подходящий вариант — это один раз в три дня. Гречка может мешать усваиваться кальцию. Кроме того, есть категории людей, которым не стоит вообще употреблять гречку.