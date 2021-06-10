Автопром России получит на треть меньше денег, чем в прошлом году

https://static.news.ru/photo/29e73c08-c9e4-11eb-8e0f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом году Министерство промышленности и торговли России планирует выделить 38 млрд рублей на государственную поддержку автопрома в стране. Получается, что автопром получит на треть меньше денег, чем в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий отчёт министерства.

Речь идёт о финансировании программ льготного автокредитования, лизинга и факторинга и стимулировании спроса на газомоторную технику. Как отмечается, в прошлом году на аналогичные цели было направлено на 23 млрд рублей больше.

Часть средств также направят на субсидии организациям и производителям грузовиков. Первым восполнят затраты на перевозку произведённых на Дальнем Востоке машин, вторым — издержки на выплату купонного дохода и кредитов. Кроме того, будут компенсированы вложения в испытание высокоавтоматизированных транспортных средств, на транспортировку, НИОКР и закупку школьных автомобилей и машин скорой медицинской помощи.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что ключевой проблемой отечественной автомобильной промышленности является импортозамещение.