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Экономика

Автопром России получит на треть меньше денег, чем в прошлом году

14:54, 10 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом году Министерство промышленности и торговли России планирует выделить 38 млрд рублей на государственную поддержку автопрома в стране. Получается, что автопром получит на треть меньше денег, чем в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий отчёт министерства.

Речь идёт о финансировании программ льготного автокредитования, лизинга и факторинга и стимулировании спроса на газомоторную технику. Как отмечается, в прошлом году на аналогичные цели было направлено на 23 млрд рублей больше.

Часть средств также направят на субсидии организациям и производителям грузовиков. Первым восполнят затраты на перевозку произведённых на Дальнем Востоке машин, вторым — издержки на выплату купонного дохода и кредитов. Кроме того, будут компенсированы вложения в испытание высокоавтоматизированных транспортных средств, на транспортировку, НИОКР и закупку школьных автомобилей и машин скорой медицинской помощи.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что ключевой проблемой отечественной автомобильной промышленности является импортозамещение.

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