В России снизился риск банкротств компаний

https://static.news.ru/photo/78f07e54-a82e-11eb-902f-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

В России в 2021 году втрое уменьшился риск банкротств компаний. Об этом сообщила вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова, пишет ПРАЙМ.

Так, в 2020 году он был очень высок, в начале 2021 года показатель опустился до 11%. При этом Накорякова отметила, что риск всё ещё присутствует — 7% компаний опасаются закрытия к концу 2021 года.

Кроме того, 12% бизнес-проектов отмечают высокий уровень неопределённости и не исключают перемещения в сторону находящихся под риском банкротства. Наибольшая неопределённость наблюдается в сферах услуг, высоких технологий, финансов и инвестиций.

Безусловно, мы не хотим этого ожидать и не будем этого прогнозировать, — отметила Накорякова.

Эксперт добавила, что секторы финансов и IT впервые с начала пандемии оказались в зоне риска из-за падения спроса. Ранее данные сферы характеризовались низким уровнем банкротств.

До этого аналитики сервиса по поиску арбитражных управленцев для банкротства FreshStart пришли к выводу, что 178,5 тысячи россиян могут быть признаны банкротами по итогам 2021 года. Такой показатель в полтора раза выше прошлогоднего.