В России снизился риск банкротств компаний

В России в 2021 году втрое уменьшился риск банкротств компаний. Об этом сообщила вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова, пишет ПРАЙМ.
Так, в 2020 году он был очень высок, в начале 2021 года показатель
Кроме того, 12% бизнес-проектов отмечают высокий уровень неопределённости и не исключают перемещения в сторону находящихся под риском банкротства. Наибольшая неопределённость наблюдается в сферах услуг, высоких технологий, финансов и инвестиций.
Безусловно, мы не хотим этого ожидать и не будем этого прогнозировать, — отметила Накорякова.
Эксперт добавила, что секторы финансов и IT впервые с начала пандемии оказались в зоне риска из-за падения спроса. Ранее данные сферы характеризовались низким уровнем банкротств.
До этого аналитики сервиса по поиску арбитражных управленцев для банкротства FreshStart пришли к выводу, что 178,5 тысячи россиян могут быть признаны банкротами по итогам 2021 года. Такой показатель в полтора раза выше прошлогоднего.