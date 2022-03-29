В России снизились цены на ряд популярных товаров

На фоне укрепления курса рубля в России снизились цены на некоторые популярные у россиян товары, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. Так, по данным маркетплейса, стоимость офисной бумаги упала на 30%, подгузников — на 17%, а женские прокладки подешевели на 15%.

Отмечается снижение цен на бумагу для оргтехники — до 30% на отдельные предложения... Продавцы Wildberries снизили цены на некоторые детские смеси и гигиенические прокладки на 13%, подгузники — на 17%, — говорится в сообщении.

Кроме того, начала дешеветь бытовая техника. Варочные панели упали в цене на 22%, стиральные машины — на 20%, холодильники — на 15%. Также снизилась цена на 30% на некоторые модели ноутбуков, моноблоков и телевизоров. Опустилась стоимость и смартфонов — на 20%, включая iPhone 13.

8 марта американская транснациональная компания Procter & Gamble (P&G), которая производит предметы личного и базового ухода, объявила об отказе от капитальных вложений в российские предприятия и приостановлении рекламной деятельности из-за ситуации на Украине. Позднее в компании сообщили о повышении отпускных цен в России в среднем на 40%. Отмечается, что это связано с проблемами с логистикой и подорожанием товаров, так как часть продукции в РФ доставляли из Польши.