В России снизились цены на парфюм «Ведомости»: средняя цена на духи в России снизилась почти на четверть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя цена всех видов парфюма в России в 2023 году снизилась почти на четверть, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий. Если в 2022 году стоимость одного флакона духов в среднем составляла 2042 рубля, то в 2023-м она снизилась до 1545 рублей.

Аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» объясняют снижение средней цены увеличением спроса на товары отечественного производства, стоимость которых ниже, чем у импортной продукции. Маркировка для производителей и импортеров парфюмерной продукции стала обязательна с 1 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) предложила обязать производителей духов и лосьонов отчитываться о доле спирта в готовой продукции. Соответствующие данные должны будут вноситься в систему маркировки «Честный знак». Это, по замыслу инициаторов, послужило бы борьбе с производством суррогатного алкоголя.

Росалкогольтабакконтроль также предлагает установить на оборудовании компаний для приемки этилового спирта автоматические средства измерения. Кроме того, в письме озвучена идея указывать места производства духов и лосьонов.