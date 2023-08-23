В России смягчили условия выплаты дивидендов иностранцам Минфин и ЦБ смягчили лимиты выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в РФ

Министерство финансов и Центральный Банк России приняли решение смягчить ограничения выплаты дивидендов иностранцам, которые ведут инвестиции в экономику РФ, сообщается на официальном сайте Минфина. Выплата дивидендов может происходить в том случае, если иностранные кредиторы инвестировали в российскую экономику с 1 апреля 2023 г.

Теперь выплата дивидендов (прибыли) иностранным лицам может осуществляться без ограничений, но ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию, – говорится в сообщении Минфина.

В Минфине напомнили, что ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.