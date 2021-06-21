В России резко выросли продажи электромобилей

С начала текущего года в России приобрели 650 электромобилей, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Как уточняется, только в мае число таких продаж
Согласно прогнозам председателя BCG в России и СНГ Владислава Бутенко, сейчас в России 97% приходится на продажи бензиновых и дизельных легковых машин. К 2035 году эта доля сократится до 55%. Спецпредставитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев полагает, что полностью россияне пересядут на электротранспорт в течение 20–30 лет.
Ранее сообщалось, что в странах ЕАЭС, в том числе и в России, не планируют продлевать нулевую ставку пошлины на ввоз электромобилей. С 2022 года придётся платить 15% от их таможенной стоимости.