В России резко выросли продажи электромобилей

С начала текущего года в России приобрели 650 электромобилей, что в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Как уточняется, только в мае число таких продаж превзошло прошлогоднее в 10 раз. В 2020 году за этот месяц было куплено 15 штук, в то время как в 2021-м — 148. Больше всего электромобили приобретали в Москве (40%), Санкт-Петербурге (12%) и Московской области (10%).

Согласно прогнозам председателя BCG в России и СНГ Владислава Бутенко, сейчас в России 97% приходится на продажи бензиновых и дизельных легковых машин. К 2035 году эта доля сократится до 55%. Спецпредставитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев полагает, что полностью россияне пересядут на электротранспорт в течение 20–30 лет.

Ранее сообщалось, что в странах ЕАЭС, в том числе и в России, не планируют продлевать нулевую ставку пошлины на ввоз электромобилей. С 2022 года придётся платить 15% от их таможенной стоимости.