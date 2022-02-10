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В России самыми востребованными профессиями стали строители и водители

06:25, 11 февраля 2022
В России самыми востребованными профессиями стали строители и водители Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Минтруд назвал профессии, вакансии на которые чаще всего подавались работодателями в службы занятости населения в прошлом году. Это строители, водители, формовщики и сварщики, пишут «Известия».

Также были востребованы работники сферы индивидуальных услуг, средний медперсонал, руководители гостиниц и ресторанов. Несмотря на то что в центре занятости представлено много низкоквалифицированных специальностей, количество вакансий, на которых можно заработать побольше, постоянно увеличивается.

Службы занятости за последний год стали предлагать больше вакансий не только количественно, но и больше высокооплачиваемых мест. Раньше люди жаловались на предложения только с низкой зарплатой, сейчас ситуация улучшается, — прокомментировал ситуацию руководитель проекта Общероссийского народного фронта «Профстажировки 2.0» Илья Сёмин.

Ранее сообщалось, что за год число работников моложе 30 лет в России уменьшилось почти на полмиллиона человек, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. По словам экспертов, на это в первую очередь влияет демографическая яма 90-х, а также пандемия.

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