В России с января подорожали свыше 30 жизненно важных лекарств

С начала года в России подорожали свыше 30 жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на лекарства из этого списка регулируются государством, отметил «Фармвестник».
В частности, с января 2021 года Минздрав повысил цены на 32 препарата из этого списка. Среди них — 10 противоопухолевых препаратов, а также два вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических.
Самым дешёвым и числа подорожавших препаратов
Ранее стало известно, что в России возник дефицит противоэпилептического препарата «Суксилеп» (международное непатентованное наименование — этосуксимид). По данным благотворительных фондов, препарат, купирующий эпилепсию у детей, перестали получать десятки семей: фонды получили 192 обращения о потребности в препарате, и заявки продолжают поступать.