В России с января подорожали свыше 30 жизненно важных лекарств

С начала года в России подорожали свыше 30 жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на лекарства из этого списка регулируются государством, отметил «Фармвестник».

В частности, с января 2021 года Минздрав повысил цены на 32 препарата из этого списка. Среди них — 10 противоопухолевых препаратов, а также два вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических.

Самым дешёвым и числа подорожавших препаратов оказался бронхолитик аминофиллин. Упаковка таких таблеток обойдётся в 13,33 рубля (ранее было 9,65). При этом самый дорогой — иммуноглобулин антитимоцитарный. Он применяется в трансплантологии. Цена лекарства с торговым наименованием «Атгам» производства Pfizer выросла с 49 640 рублей до 150 тысяч.

Ранее стало известно, что в России возник дефицит противоэпилептического препарата «Суксилеп» (международное непатентованное наименование — этосуксимид). По данным благотворительных фондов, препарат, купирующий эпилепсию у детей, перестали получать десятки семей: фонды получили 192 обращения о потребности в препарате, и заявки продолжают поступать.