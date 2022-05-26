В России рост цен на соль стал рекордным с 2006 года

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Рост цен на соль в России в марте — апреле опередил темпы продовольственной инфляции и стал рекордным с 2006 года. В Минпромторге считают, что это связано с повышенным спросом на приправу, который наблюдался в начале весны, сообщает радио «Говорит Москва».

Так, в марте, согласно данным Росстата, соль подорожала в магазинах на 23% по сравнению с мартом 2021 года. Цена за 1 кг выросла с 13,8 до 17,07 рубля. В апреле подорожание уже составило 32% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — с 13,9 до 18,3 рубля за 1 кг.

Отмечается, что рост цен на соль превышал темпы продовольственной инфляции. В марте продукты в среднем подорожали на 18%, а в апреле — на 20,5% по сравнению с показателями годовой давности.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников объяснил, что к подорожанию продуктов в магазинах приводит долларовая инфляция. Это явление в настоящее время наблюдается по всему миру. Ситуация может измениться только после наращивания процесса деглобализации, при котором мировые экономические центры обособятся друг от друга. Данный процесс может занять около трёх лет.