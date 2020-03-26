https://static.news.ru/photo/11cf3ef8-6fbe-11ea-b331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём продаж электроники и бытовой техники в России на неделе с 16 по 22 марта в денежном выражении вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Средний чек покупки составил 7230 рублей, что на 40% выше прошлогоднего показателя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование крупнейшего оператора фискальных данных IT-компанию «Платформа ОФД».

Агентство отмечает, что в Москве средний чек покупки данных товаров составил 13400 рублей. Это на 70% выше, чем в прошлом году в то же время. В денежном выражении объём продаж вырос на 56%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спрос на интимные товары вырос в России на фоне пандемии коронавируса. Больше всего покупатели обратили внимание на различные массажёры, лубриканты, костюмы и презервативы. Магазин Ozon зафиксировал трёхкратный рост продажи товаров для взрослых по сравнению со среднегодовым показателем.