В России резко вырос спрос на презервативы

Россияне начали массово скупать в аптеках и магазинах презервативы, опасаясь роста цен на продукцию, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской DSM Group. Рост продаж контрацептивов на 26% за последние две недели подтвердили в сети аптек «36,6».

Аналитики подсчитали, что с 28 февраля по 6 марта продажи презервативов выросли в натуральном выражении на 17%, до 540,7 тысячи упаковок по сравнению к аналогичным периодом год назад. В денежном выражении продажи увеличились на 32%, до 184,1 млн рублей. При этом с 21 по 27 февраля 2022 года — натуральные продажи показали снижение на 0,2%, до 460 тысяч упаковок.

За девять недель этого года продажи в аптеках составили в целом 4 млн упаковок (прирост на 11%) на сумму 1,3 млрд руб. (плюс 18% год к году), — отметили эксперты.

Рост продаж презервативов за последние две недели также подтвердили в сети аптек «36,6». По её данным, спрос увеличился почти на 26%. Об увеличении продаж презервативов на 30% неофициально сообщил и менеджер одного из крупнейших российских продовольственных ретейлеров.

Ранее сообщалось, что в ожидании дальнейшего роста цен россияне начали массово скупать импортные средства личной гигиены и памперсы. Как заверили в Минпромторге России, дефицита подгузников и женских гигиенических прокладок не ожидается. В ведомстве рассказали, что на сегодняшний день в стране успешно функционирует свыше 15 предприятий, выпускающих данную продукцию.