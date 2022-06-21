В России резко вырос спрос на автомобильные кредиты «Известия»: спрос на автокредиты в России вырос на 48% за месяц

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В мае текущего года в России объём кредитов на покупку автомобиля вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». Общий объём предоставленных кредитов составил 36,7 млрд рублей.

По словам генерального директора бюро «Эквифакс» Олега Лагуткина, рост спроса обусловлен адаптацией дилеров и покупателей к новым рыночным условиям. При этом объём выданных в мае 2022 года кредитов, по словам эксперта, оказался на 55% ниже, чем в мае 2021 года.

По мнению Лагуткина кредитные показатели ближайших месяцев будут составлять порядка 50% от прошлогодних. Таким образом. ежемесячно банки станут выдавать на покупку автомобилей порядка 40–45 млрд рублей.

Всего с января по май россияне оформили 205,8 тысячи автомобильных кредитов на общую сумму более 246 млрд рублей. За тот же период 2021 года было оформлено на 47% кредитов больше, а сумма была выше на 34%.

По словам представителей банков, в настоящее время россияне активнее стали покупать подержанные автомобили в связи с дефицитом и высокой стоимостью новых машин.

Ранее сообщалось, что китайская автомобилестроительная корпорация Chery намерена начать продажи в России автомобилей своего бренда Omoda. Производитель уточняет, что линейка будет состоять из трех моделей: два кроссовера и один седан, которые поэтапно появятся в салонах до лета 2023 года, а к 2025 году модельный ряд будет расширен.