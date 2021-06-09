В России резко вырос импорт пальмового масла

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В апреле в Россию было импортировано 108,8 тысячи тонн пальмового масла, что на 57% больше, чем в марте. Объём закупки оценивается в $119 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы РФ.

Согласно таможенной отчётности, за четыре месяца в Россию завезли 360,4 тысячи тонн пальмового масла на сумму в $365,3 млн. Это на 20% больше по объёму и на 57% — по расходам, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Рекордсменами по росту импорта в апреле стали ячмень (+865% в сравнении с мартом) и соевые бобы (+223%). Существенно увеличился завоз в РФ мяса птицы (+36,5%), вырос импорт сыра и творога (+8,2%) и яблок (+7,3%).

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что профильные комитеты правительства и Госдумы займутся разработкой новых мер по сокращению использования в пищевой индустрии РФ пальмового масла. Он уточнил, что лишение налоговых льгот и повышение ставки НДС до 20% не решило задачу по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах. Его поставки в Россию после принятия этих мер сократились на 7%, но уже через несколько месяцев вновь стали расти.

По данным Володина, в январе поставки пальмового масла выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.