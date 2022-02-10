В России резко вырос импорт омаров и устриц

Импорт премиальных морепродуктов резко вырос за год в России. За прошлый год поставки омаров выросли более чем вдвое, лангустов — в 2,6 раза, устриц — на 58%, пишут «Известия».

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, увеличение импорта деликатесов связано с пандемией и многочисленными ограничениями. Россияне на фоне сокращения заграничных отпусков балуют себя деликатесами. При этом спрос на морские деликатесы повысился не только в России, но и во всём мире.

Импорт рыбы и морепродуктов в прошлом году составил порядка 516,47 тыс. тонн, что на 20% выше аналогичного периода 2020 года. В денежном выражении показатель вырос на 28% и составил $1,9 млрд. Общее увеличение импорта произошло за счёт поставок премиальной продукции. Омаров в прошлом году было завезено в Россию 12,24 тонны на $670 тыс., лангустов — почти 14,5 тыс. тонн на $300 тыс.. Поставки устриц увеличились на 58% до 384 тонн, каракатиц — на 85% до 24,85 тыс. тонн, осьминогов — на 89% до более 2 тыс. тонн. Импорт рыбного филе вырос на 23% до 69,5 тыс. тонн.

По ряду позиций поставки превзошли «допандемийный» 2019 год. Покупка премиальных морских продуктов или посещение заведений, где их подают, стали для россиян своеобразным антистрессом, считают эксперты. А отсутствие проверенных методик лечения коронавируса усилили тренд на здоровое питание. Платёжеспособное население стало отдавать предпочтение продуктам, богатым витамином Д и омега-3.

Если в 2022 году антиковидные ограничения сохранятся, существующий тренд может продолжиться. В ближайшие года также будет расти импорт креветки, которая прочно закрепилась в рационе россиян.

Ранее поставщики красной икры направили российским ретейлерам заявки на существенный рост цен на данный продукт. Ожидается, что стоимость вырастет от 7% до 17%, а по ряду дорогих позиций — до 30%. Поставщики пояснили необходимость повышения цен дефицитом икры на рынке, вызванным ростом спроса на неё в азиатских странах.