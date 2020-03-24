https://static.news.ru/photo/8cec4d44-6da5-11ea-b5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за повышенного спроса в России значительно подорожала стоимость гречки и риса. В частности, оптовые цены на гречку выросли на 9,575 тыс. рублей и составили 50 140 рублей за тонну.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «ПроЗерно», неделей ранее рост составлял всего 480 рублей. Самая высокая цена на крупу зафиксирована в Центральном Черноземье — 52 333 рубля за тонну. В этом регионе рост превысил 10 тыс. рублей за тонну.

Также резко подорожал и рис — на 5 450 рублей за тонну, до 36 653 рублей. Неделю назад рост составлял всего 385 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что цена российской пшеницы превысила стоимость нефти. Так, за неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке России выросла на 1 тыс. рублей и достигла почти 13,3 тыс. рублей за тонну. Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. рублей.