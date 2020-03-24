Из-за повышенного спроса в России значительно подорожала стоимость гречки и риса. В частности, оптовые цены на гречку выросли на 9,575 тыс. рублей и составили 50 140 рублей за тонну.
Как
Также резко подорожал и рис — на 5 450 рублей за тонну, до 36 653 рублей. Неделю назад рост составлял всего 385 рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что цена российской пшеницы превысила стоимость нефти. Так, за неделю средняя стоимость пшеницы на внутреннем рынке России выросла на 1 тыс. рублей и достигла почти 13,3 тыс. рублей за тонну. Для сравнения: тонна российской нефти Urals для средиземноморского рынка (CIF Augusta) на 19 марта стоила 12,85 тыс. рублей.
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