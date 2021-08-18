В России резко увеличился спрос на школьную одежду

Возвращение российских школьников к очному формату обучения спровоцировало резкое повышение спроса на покупку школьной формы. Этот показатель увеличился на 96% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы отчёта сервиса сравнения цен и товаров Price.ru.

Отмечается, что одновременно с повышенным интересом к приобретению школьной формы у россиян наметилось желание сэкономить на новых покупках к предстоящему старту учебного года. Так, спрос на приобретение недорогой одежды вырос на 82%. Исследование проводилось в первые недели августа.

Среди основных предпочтений россиян аналитики выделили школьные рюкзаки и тетради. Спрос на данные категории товаров вырос на 125% и 66% соответственно. Из учебных принадлежностей граждане чаще всего ищут счёты и глобусы.

Также повысился спрос на специализированные книги (+14%). В частности, в этом месяце наибольшей популярностью у россиян пользовалась обучающая литература, касающаяся детского досуга.

Ранее сообщалось, что российские школы начнут новый учебный год в очном формате. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой, важно, чтобы дети восстановили утраченные во время дистанционного формата занятий социальные связи со сверстниками и учителями.