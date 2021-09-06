В России резко упали продажи автомобилей

В августе в России резко упали продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. В годовом выражение они сократились на 17% (23,3 тысячи). Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Отмечается, что негативное влияние на продажи оказывает нехватка электронных компонентов.

Падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объёмы продаж, — сказал председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Он добавил, что выхода из сложившейся кризисной ситуации пока не предвидится: в ближайшие несколько месяцев также будет наблюдаться нестабильность продаж и сокращение рынка.

Ранее сообщалось, что в настоящее время многие автомобильные дилеры сильно завышают цены. Это связано, помимо прочего, с дефицитом автомобилей, возникшем во время пандемии из-за срывов поставки электронных комплектующих. Проблемы возникли ещё в прошлом году и до сих пор сохраняются.