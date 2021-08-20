В России упал спрос на красную икру

Продажи красной икры в розничной торговле за последний год упали в натуральном выражении на 20%. Жители России покупали в магазинах этот продукт на 7,5% реже, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования компании GfK.

Отмечается, что в то же время продажи заменителей красной икры повысились . Сейчас россияне покупают красную икру в среднем раз в пять месяцев по цене 236 рублей за банку.

По данным компании Ipsos, доля тех россиян, кто потребляет красную икру во II квартале составила 18,5% от числа всех жителей крупных городов страны. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на уровне 20,4%.

Эксперты объясняют общий спад в продажах красной икры повышением цен на данный продукт. Так, за последний год её стоимость выросла более чем на 40%.

Ранее сообщалось, что в России подорожали красная икра и рыбная продукция. По состоянию на начала августа цена на икру поднялась на 1,4%. Рыба, в свою очередь, подорожала на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем.