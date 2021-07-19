В России резко упал спрос на ипотеку

Граждане стали меньше обращаться в банки за оформлением ипотеки после закрытия льготной программы предоставления кредитов на жилплощадь. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные института развития ДОМ.РФ и крупных банков.

Отмечается, что темп роста числа новых заявок на получение льготной ипотеки сократился в 2,5 раза. За первую неделю действия обновлённой программы со ставкой 7,5% годовых граждане подали около 10 тысяч заявок на оформление жилищного кредита, а за вторую — 11 тысяч. Для сравнения, до изменения условий этот показатель составлял от 28 до 35 тысяч заявок еженедельно.

При этом в крупных российских городах спад на рынке жилищного кредитования был более заметен. Так, в Москве за первую неделю июля подали 852 заявки, а за вторую — в два раза меньше (469). В конце июня этот показатель составил 4,7 тысячи.

Основной причиной уменьшения спроса на ипотеку, по мнению начальника управления ипотечного кредитования МКБ Игоря Селезнёва, стало снижение максимального размера кредитного предложения. В свою очередь генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова также отметила фактор аномальной жары.

Руководитель сервиса «Синица» Наталья Шаталина спрогнозировала снижение спроса на ипотеку по итогам второй половины 2021 года на 25–30% по сравнению с показателями за аналогичный показатель коронавирусного 2020-го.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотечного кредита в России достиг рекордной отметки, впервые превысив 3 млн рублей. За прошлый месяц граждане получили от банков жилищные кредиты в размере 3,02 млн рублей, что оказалось на 5% больше показателей за май (2,89 млн рублей).