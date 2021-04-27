В России резко сократились расчёты в долларах

https://static.news.ru/photo/c628ddc8-a721-11eb-98e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доля доллара в экспортных расчётах России в четвёртом квартале 2020 года впервые упала до 48,3%. Годом ранее этот показатель превышал 61%, сообщил Bloomberg.

Во многом сложившаяся ситуация объясняется наращиванием торговли России с Китаем: по итогам четвёртого квартала она больше чем на 80% ведётся в евро, — сообщает издание.

Кроме того, на фоне усиления санкционного давления со стороны США российские власти стараются изолировать экономику от американского вмешательства.

За последние десятилетия доля доллара в международных расчётах РФ снижалась за счёт распространения евро, и опустилась с 70% в начале века до уровня менее 50% на сегодняшний день. Но в излишнем росте спроса на евро не заинтересованы и сами страны ЕС, которые сейчас, в период экономического спада, предпочли бы ослабить свою валюту ради повышения конкурентоспособности, считает гендиректор Noble Russian Finance Василий Коновалов.

Ранее экономист Андрей Колганов заявил, что Россия не способна в одиночку ослабить позиции американской национальной валюты. Однако это получится сделать, заручившись поддержкой союзных государств. Если бы страны БРИКС и те страны, с которыми они поддерживают тесные политические и экономические связи, скоординированно бы проводили политику выведения доллара из взаимного оборота, то это могло бы довольно сильно повлиять на его позиции, отметил эксперт.