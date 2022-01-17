В России резко подорожало жильё на вторичном рынке

В крупных российских городах резко подорожало жильё на вторичном рынке. Средний рост в 2021 году составил в среднем 19% — до 82,7 тыс. руб. за кв. м, сообщает «Мир квартир».

Наибольший прирост цены кв. м показали квартиры в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). С установлением в этих городах моратория на новое строительство цены на первичном рынке стали неконтролируемо расти, поэтому спрос обратился ко «вторичке», — говорится в сообщении.

В Московской области вторичное жильё подорожало в 2021 году на 42%, Севастополе — на 41%, Калининграде — на 39%, Ленинградской области — на 37%. В Москве стоимость кв. м на вторичном рынке увеличилась за год на 19% — до 296,1 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 26%, до 173,6 тыс. руб. Средняя цена вторичной квартиры, по данным компании, по стране по итогам года достигла 4,59 млн руб.

Ранее сообщалось, что покупка квартир для сдачи в аренду становится всё менее выгодной — цены на жильё поднялись сильнее, чем арендные ставки. Средний срок окупаемости квартиры в городах-миллионниках к концу 2021 года составил 16,5 года, а при необходимости выплачивать ипотеку этот срок может превысить двадцать лет.

По данным экспертов, по итогам года доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее. Средний чек предложения «однушки» в городах-миллионниках на вторичном рынке за год увеличился на 26,22%, а ставка аренды лишь на 20,03%. При этом в столицах сложилась иная ситуация: в Москве срок окупаемости снизился на 2,3 года, а доходность составила 4,9% против 4,38% годом ранее, в Санкт-Петербурге доходность выросла до 5,16%, а срок окупаемости уменьшился на 2,6 года.