В России рекордно выросло производство растительного масла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские производители увеличили производство растительного масла до рекордного уровня и нарастили экспорт. Это способствовал спрос на продукт со стороны Турции, Индии и Египта из-за проблем с поставками украинского подсолнечника, пишет «Коммерсант».

В апреле производство масла в стране достигло 738 тыс. тонн, предыдущий максимум в 700 тыс. тонн был отмечен в декабре 2020 года. С начала сезона — сентября 2021 года — было выпущено 5,1 млн тонн продукта против 5 млн тонн годом ранее. На фоне хорошего урожая подсолнечника в этом сезоне может быть произведено 5,6–5,8 млн тонн масла.

Высокие темпы поддерживаются рекордными ценами на мировых рынках. С начала сезона Россия экспортировала 1,6 млн тонн масла. Эксперты считают, что рекордный объём производства, скорее всего, приведёт и к рекордному экспорту.

Ранее сообщалось, что в Дании на фоне сокращения поставок, произошедших из-за конфликта на Украине, несколько крупных сетей продуктовых магазинов установили ограничение на количество растительного масла, которое можно приобрести за один день. В их числе крупнейшая продуктовая компания страны Coop Denmark, Rema 1000 и Sailing Group.