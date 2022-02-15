В России рекордно выросло число должников перед банками

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила в 2021 году 8,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженностей в пользу банков, что на 1,6 млн больше, чем годом ранее. Этот показатель стал рекордным с 2012 года, когда ведомство начало вести статистку, пишут «Известия».

Общая сумма долгов, которую приставы намерены взыскать с россиян по начатым в прошлом году исполнительным делам, составляет 1,1 трл рублей. В 2021 году с физических лиц в пользу банков взыскали более 185 млрд рублей, 2020 году — почти 143 млрд.

По данным ФССП, больше всего злостных неплательщиков зарегистрировано в Краснодарском крае — 582 тысяч человек. Также в список лидеров попали Башкирия (452 тысяч), Красноярский край (390 тысяч), Свердловская (343 тысяч) и Челябинская области (323,6 тысяч).

По мнению директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгения Сеньковского, на рост количества неплательщиков могли повлиять вводимые ограничения в связи с пандемией коронавируса, а также рост заболеваемости в стране.

Ранее сообщалось, что в России по итогам второго пандемийного года втрое увеличилось количество персональных банкротств по отношению к 2019 году. Несостоятельными признаны порядка 192,87 тысячи россиян из 475 тысяч. Юристы связывают эти показатели с растущей популярностью самого механизма на фоне повышения долговой нагрузки населения.