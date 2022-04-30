В России разрешили не учитывать доходы безработных для детских выплат Правительство России разрешило не учитывать доходы безработных для детских выплат

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Доходы россиян, ставших безработными после 1 марта 2022 года, разрешено не учитывать при назначении выплат на детей в 2022 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что при принятии решения о назначении выплаты она будет устанавливаться на срок шесть месяцев.

Ранее в Минтруде сообщали, что не будет учитываться трудовой доход гражданина при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребёнка, а также на детей возрастом от 3 до 7 лет. Такие же нормы предусматриваются при назначении выплат беременным и родителям на детей от 8 до 17 лет.

По словам руководителя министерства Антона Котякова, подобные меры должны позволить оперативно реагировать на изменение доходов граждан РФ.

Ранее сообщалось, что правительство России решило начислять пенсии в рублях на открытые в России счета тем гражданам страны, кто живёт за границей и не может получать деньги из-за санкций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Для получения денег необходимо подать заявку в органы, осуществляющие выплаты. Там необходимо указать реквизиты счёта, открытого в РФ. До поступления заявления выплаты будут приостановлены. Если ограничительные меры будут сняты, выплаты начнутся с первого числа месяца, следующего за месяцем наступления этих обстоятельств, с доплатой за всё прошедшее время.