В России разработают новую мобильную операционную систему «Ъ»: Минцифры планирует подключить к развитию мобильной экосистемы консорциум разработчиков

Фото: Simon Nagel/dpa/Global Look Press

Минцифры планирует подключить «Яндекс», VK, Сбербанк и «Ростелеком» к созданию отечественной мобильной операционной экосистемы. Они намерены создать компанию, которая будет заниматься разработкой ОС на базе Android, способную заменить Google Mobile Services (GMS), пишет «Коммерсант».

Издание со ссылкой на источник в российской сфере электроники сообщило, что VK и «Сбер» заинтересованы в разработке аналога GMS. На разработку ОС на базе Android понадобится не более года.

Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватным функционалом, — приводит газета слова неназванного собеседника.

Разработка новой ОС не противоречит планам Ростелекома развивать мобильную экосистему на базе ОС «Аврора», пишет издание со ссылкой на источник в правительстве. По словам собеседника «Ъ», система на базе ОС «Аврора» будет использоваться в корпоративном и государственном секторе для работы «с чувствительными данными». Новая ОС будет направлена на потребительский сегмент.

Знакомые с ситуацией источники издания считают, что запустить новую платформу на базе Android будет проще и дешевле, чем для ОС «Аврора», так как многие предложения российских разработчиков совместимы с открытым общедоступным кодом. Их адаптация под «Аврору» будет стоить много времени и вложений.

Поэтому для потребительского сегмента смартфонов и планшетов было решено сделать ОС на Android , тем более, что главная надстройка, а именно магазин приложений RuStore, уже запущена VK, — приводит газета слова одного из собеседников.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple выпустила новую версию операционных систем iOS 16. Новинка окажется доступна в том числе для пользователей из России. В новой операционной системе разработчики обновили экран блокировки, на котором теперь можно демонстрировать фотографии, настраивать шрифты и отображать различные виджеты.