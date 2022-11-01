В России разработают и выпустят более 100 типов научных приборов Ученые сформировали список научных приборов, которые необходимо начать производить в РФ

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Российские ученые сформировали список из 92 видов научных приборов, которые необходимо начать выпускать в России , чтобы заменить попавшее под санкции оборудование. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы по развитию научного приборостроения, пишут «Известия».

Всего в стране планируется разработать и выпускать более 100 типов научных приборов. Речь идет о производстве наиболее востребованных приборов, а также необходимых расходных материалов и сервисном обслуживании продукции. Программа запускается по поручению президента Владимира Путина. До последнего времени порядка 90% научных приборов были иностранного производства. На их приобретение тратилось до 1 млрд рублей в год.

Конструировать приборы будут в МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МИЭТ и Сколтехе. Среди разработчиков определены задачи по производству приборов в десяти научных сферах. На создание первых 15 устройств выделен 1 млрд рублей, они будут разработаны к 2024 году.

В рамках средств Минобрнауки России мы выделили 1 млрд рублей четырем ведущим университетам — МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, МИФИ, МИЭТ. Мы точно знаем, что там хорошие инженерные школы, отличные конструкторы. Мы понимаем, что они смогут эту задачу решить, — приводит издание слова замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука.

Ранее в ООН спрогнозировали, что в 2023 году российский ВВП покажет рост на 1,3 процента, при спада этого показателя в 2022 году на семь процентов. Специалисты международной организации отметили, что полное влияние санкционной политики на экономику России подсчитать невозможно.