https://static.news.ru/photo/0fdf0790-22f7-11ea-acff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopr/Global Look Press

Самые крупные российские компании в сфере кибербезопасности создали технологию, которая помогает выявлять факт отмывания денег и бороться с финансированием терроризма. Новую схему внедрили уже десятки банков.

По данным «Лаборатории Касперского», технология по отслеживаю нетипичных операций, которые потенциально может совершать не клиент, а мошенник, также помогает уменьшить число счетов, заблокированных по ошибке.

Такое решение широко востребовано банками, поскольку 80% данных, используемых в антифрод-системах и AML-решениях, пересекаются, — сообщил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Он также отметил, что правила в этих системах тоже уже во многом похожи — их отличие лишь в бизнес-процессе, который возникает при их срабатывании, передают «Известия».

Как писал NEWS.ru, ранее «Лаборатория Касперского» сообщила, что в 2020 году киберпреступники намерены всерьёз взяться за продажу медицинских данных пользователей в Даркнете. По их мнению, в Даркнете будет появляться всё больше объявлений о продаже информации из медицинских карт или страховых полисов. Некоторые из них уже сейчас оцениваются дороже, чем банковские данные жертв.