В России разница между обеспеченными и небогатыми выросла в 8,6 раз

Фото Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование, согласно которому разница в доходах обеспеченных и небогатых россиян составила 8,6 раз. Расчёты были основаны на данных Росстата, пишут «Известия».

Для анализа население России было разделено на пять равных по численности групп, в первую из которых вошли люди с наименьшим доходом, в последнюю — с наибольшим.

Наименее обеспеченная группа россиян в прошлом году заработала 10,8 тыс. рублей. Во второй доходы составили 20,3 тыс., в третьей — 30,3 тыс., четвертая заработала 45,4 тыс. В пятой — самой обеспеченной — средний доход составил 93,5 тыс. рублей.

Темпы роста доходов у небогатых россиян за последние два года были больше, чем у самых богатых: в 2020 году денежные поступления у них увеличились на 4,7%, тогда как у самых богатых — на 0,9%. В 2021 году этот рост составил 14,8% и 10,8% соответственно.

Разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными составил 8,6 раза. В некоторых регионах эта разница выглядит ещё больше.

Ранее в правительстве РФ согласовали индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%.