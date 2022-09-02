В России рассказали, что станет с ценами на новостройки Зампред правления Сбербанка Попов: рост цен на новостройки в России сойдет на нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на новостройки сойдет на нет. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его словам, падение стоимости можно наблюдать на протяжении первго полугодия текущего года.

Мы ориентируемся на то, что рост цен на новостройки, который мы видели в 2020-2021 годах, сойдет на нет и стоимость жилья будет зафиксирована более-менее на действующем уровне минимум до начала 2023 года, — сказал Попов.

Он также добавил, что в банке наблюдают небольшое, на уровне менее 10%, падение стоимости жилья. При этом Попов подчеркнул, что это не обвал рынка.

Не исключено, что ключевая ставка и дальше будет снижаться, а это в свою очередь поможет экономике девелоперских проектов и сделает более доступной ипотеку для населения. При этом предложение на рынке новостроек остается прежним, — отметил эксперт.

​При этом риелтор Светлана Наумова сообщила, что цены на жилье в России будут расти на два-три процента в месяц до конца текущего года. По ее словам, уже к декабрю стоимость объектов на рынке первичной недвижимости вырастет до 10 процентов. В связи с этим эксперт посоветовала поторопиться с покупкой дома или квартиры.