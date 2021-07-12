В России раскрыли отрасли с самыми высокими окладами

Больше всего в России зарабатывают представители финансового сектора экономики. Так, зарплата почти трети от общего числа специалистов, работающих в этой сфере, оказалась выше 100 тысяч рублей, сообщает агентство РИА Рейтинг со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что на второй строчке рейтинга находится добыча полезных ископаемых, где у 28,8% работников зарплата выше 100 тысяч рублей. Замыкает же тройку лидеров IT-сфера (27%). Исследование проводилось в период с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021-го.

Самый низкий результат показали представители компаний, производящих кожу и кожаные изделия. В этих сферах только у 1,6% работающих оказались высокие зарплаты. Средний же показатель по стране оказался в диапазоне от 25 до 59 тысяч рублей.

Меньше всего зарабатывают сотрудники предприятий по производству одежды. Там средняя заработная плата составляет от 16 до 28 тысяч рублей. Процент же тех, кто может себе позволить получать по 100 тысяч рублей в месяц, оказался на низком уровне, составив только 2%.

Ранее в Росстате назвали среднемесячную зарплату граждан страны. Так, в июне текущего года размер среднемесячной начисленной заработной платы составил 58 782 рубля. C января 2021-го её уровень вырос на 18,7%, на девять тысяч рублей.