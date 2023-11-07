В России пройдет форум по повышению финансовой культуры Академия ПСБ и банк ПСБ проведут форум о развитии финансовой культуры в регионах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Академия ПСБ и банк ПСБ 9 ноября в Екатеринбурге и 30 ноября во Владивостоке организуют форум «Люди и деньги: развитие личной и корпоративной финансовой культуры», сообщила пресс-служба академии ПСБ. Форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития финансовой культуры в регионах России. Отмечается, что возрастные ограничения для посещения данного мероприятия отсутствуют.

Это первый форум по финансовой устойчивости компаний и их сотрудников, который станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития финансовой культуры в регионах России, — говорится в сообщении.

Как сообщили в Академии ПСБ, каждое из мероприятий соберет более 200 экспертов в области финансовой грамотности и развития персонала. Кроме того, приглашены руководители компаний, директора корпоративных университетов и главы территориальных субъектов.

Установлено, что финансовые показатели сотрудников напрямую влияют на кадровую устойчивость компаний. Эксперты поделятся методикой создания эффективных образовательных и кадровых практик по повышению уровня финансовой культуры сотрудников, которые позволят поддержать здоровый климат в коллективе.