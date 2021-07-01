В России продлили льготную ипотеку

Правительство России утвердило постановление о расширении программы «Семейная ипотека» и продлении программы «Льготная ипотека» ещё на один год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что соответствующее решение было принято в соответствии с поручением президента страны. Кроме того, будут расширены условия программы «Семейная ипотека». Теперь приобрести по ней жильё смогут и семьи с одним ребенком.

Напомним, программа была запущена в 2020 году с целью поддержки граждан и строительной отрасли.

Как сообщалось ранее, президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко назвала продление льготной ипотеки ещё на год «дыркой от бублика». Эксперт пояснила, что поскольку ставка немного увеличилась, а сумма выдачи кредита сократилась в четыре раза, она не имеет смысла.